Bruno Fernandes e Battaglia garantem: "A motivação está sempre alta"

Em declarações à Sporting TV, os médios do Sporting garantiram que a motivação continua "alta" e que estão confiantes no regresso às vitórias, já este domingo na receção ao Feirense.

Após as derrotas frente ao Estoril (2-0), para a I Liga, e ao F. C. Porto (1-0), para a Taça de Portugal, Bruno Fernandes, em antevisão à receção ao Feirense, agendada para domingo, garantiu que a motivação continua "alta" e deixou um pedido aos adeptos.

"Vamos voltar a jogar em casa e tentar regressar às vitórias. A motivação está sempre alta, pois os nossos objetivos também são altos. Vamos continuar com a máxima motivação até ao final do campeonato. Espero que os adeptos nos apoiem e sejam o 12º jogador", salientou.

Já o argentino Battaglia relembrou que, apesar dos últimos desaires, a equipa dos leões continua em todas as frentes.

"Estou um pouco ansioso, vai ser um jogo difícil, como são todos no campeonato, mas jogamos em casa. É diferente, temos o apoio dos nossos adeptos. Puxam por nós e isso é importante. Que venham e nos façam sentir a força que nos dão. Continuamos vivos, estamos em todas as competições e precisamos muito deles, concluiu ao canal do clube.

A receção ao Feirense está agendada para domingo, às 18 horas.