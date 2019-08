Bruno Fernandes: "É momento de baixar a cabeça"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Bruno Fernandes, capitão do Sporting, pediu desculpa aos adeptos esta segunda-feira após a derrota frente ao Benfica, na Supertaça. O médio dos leões afirmou que a equipa deve pensar "nos erros que cometeu".

Após a goleada (0-5) sofrida frente ao Benfica, que deu a oitava Supertaça ao clube encarnado, Bruno Fernandes considerou que os leões devem "refletir" nos erros que cometeram e que é o momento de a equipa "baixar a cabeça".

"Não é momento para muitas palavras, não é momento de levantar a cabeça, é momento de baixar a cabeça e pensar nos erros que cometemos e que nunca mais os devemos voltar a cometer! É o momento de pensar o que fez com que ganhássemos as taças que ganhamos o ano passado e que a união e companheirismo que tivemos nos levou a essas conquistas! Aproveito e agradeço e peço desculpa a todos aqueles que se deslocaram até ao estádio do Algarve ou mesmo desde casa nos apoiaram!", pode ler-se numa mensagem divulgada pelo jogador na rede social Instagram.

O Sporting também já reagiu à goleada sofrida. Através das redes sociais, o clube leonino deixou uma mensagem aos adeptos: "Caímos. Falhámos. Chorámos. Vamos erguer-nos. Vamos lutar. Somos da raça que nunca se vergará".

Este domingo, o Benfica venceu o Sporting por 5-0 no Estádio do Algarve conquistou a oitava Supertaça. Rafa, Pizzi (bis), Grimaldo e Chiquinho marcaram os golos da equipa encarnada.