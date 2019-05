Bruno Fernandes eleito jogador do mês

Hoje às 18:39 Facebook

Médio do Sporting também em vias de se tornar no melhor do ano da primeira liga de futebol.

Após conquistar, em abril, pela sexta vez seguida, o prémio de melhor médio da Liga, Bruno Fernandes volta a vencer a votação de melhor jogador do mês, superando os benfiquistas João Félix e Rafa Silva, que completam o pódio. A votação foi feita pelos treinadores da Liga.

Bruno Fernandes venceu com 30,21% dos votos dos técnicos, ficando à frente de João Félix (14,06%) e de Rafa Silva (7,81%).

Em abril, Bruno Fernandes esteve em quatro triunfos do Sporting na Liga (V. Guimarães, Nacional, Aves e Rio Ave) e marcou dois golos. O capitão do Sporting já vai em 31 golos em 50 jogos esta temporada, um recorde na Europa para um centro-campista. O futuro do futebolista deve passar por Inglaterra e pelo Manchester City.