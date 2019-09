Bruno Fernandes recebe prémio de melhor médio de agosto

Hoje às 14:25 Facebook

Antes da sessão de trabalho desta quarta-feira, realizada em Alcochete, à porta fechada, o internacional português foi premiado, pelo desempenho na Liga, no mês passado.

Bruno Fernandes, que falhou o último jogo do Sporting devido a castigo (1-2, na receção ao Famalicão), recebeu, esta quarta-feira, o prémio de melhor médio do mês de agosto, para a Liga de Clubes. A cerimónia antecedeu o início do treino dos leões, tendo Susana Rodas, diretora executiva daquele organismo, concedido a distinção, pessoalmente, ao capitão leonino.

A preparar a receção desta quinta-feira (20 horas), ao Rio Ave, para a Taça da Liga, o plantel sportinguista trabalhou em Alcochete, sob as ordens de Leonel Pontes. De fora continuaram Stefan Ristovski que fez tratamento e treino condicionado, e Fernando, que continua a seguir um programa de readaptação ao esforço delineado pela denominada unidade de performance.