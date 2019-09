Bruno Fernandes eleito melhor médio do mês de agosto

Hoje às 12:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Jogador do Sporting é o mais votado pelos treinadores da Liga e supera Pizzi (Benfica).

Bruno Fernandes foi eleito o melhor médio do Campeonato no mês de agosto. O jogador do Sporting recolheu 31,85 por cento da preferência dos treinadores da Liga, à frente de Pizzi (Benfica), o segundo mais votado (24,44%).

O líbio Al Musrati, do Vitória de Guimarães, fechou o pódio, com 5,93% dos votos.

Na terça-feira, Marchesín e Alex Telles, ambos do F. C. Porto, foram anunciados como vencedores dos prémios de melhor guarda-redes e melhor defesa, respetivamente.