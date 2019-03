Bruno Fernandes em tratamento no treino de recuperação do Sporting

Hoje às 13:49 Facebook

O médio Bruno Fernandes cumpriu tratamento durante o treino da equipa principal do Sporting, depois do triunfo caseiro frente ao Santa Clara, por 1-0, para a 26.ª jornada da I Liga.

Segundo o clube, os titulares no encontro de sexta-feira realizaram trabalho de recuperação física, antes de gozarem folga no domingo, numa sessão que já não contou com os jogadores chamados às seleções, casos de Marcos Acuña, Ristovski, Borja, Diaby e Doumbia.

Bruno Fernandes foi a exceção, entre os selecionados, uma vez que esteve na Academia do clube, em Alcochete, "para fazer tratamento a um pequeno traumatismo contraído diante do Santa Clara", de acordo com o Sporting.

Além dos menos utilizados, também Luís Maximiano, Thierry Correia e Miguel Luís, que foram convocados para a seleção portuguesa de sub-20, treinaram normalmente.

Tiago Ilori realizou tratamento à lesão ligamento lateral interno do joelho direito e Battaglia também prossegue na recuperação à cirurgia que foi alvo, enquanto o equatoriano Gonzalo Plata continua a cumprir o programa de avaliação física.

O plantel do Sporting vai folgar no domingo e regressar aos treinos na segunda-feira, às 10:30, novamente em Alcochete.