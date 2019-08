Bruno Fernandes falado em Itália e Dybala perto do PSG

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O Milan pretende contratar Bruno Fernandes e pretende incluir um jogador português no negócio. O Desportivo das Aves renovou com Miguel Tavares e o Atlético de Madrid tem outro nome para James Rodríguez.

Sporting: O "Tuttosport" aadianta esta segunda-feira que o Milan prepara-se para avançar por Bruno Fernandes e o negócio pode incluir um jogador: André Silva, ex-F. C. Porto. A mesma publicação explica que a inclusão do avançado seria uma forma de tornar o negócio mais acessível para a equipa italiana. Recorde-se que Frederico Varandas exige 70 milhões de euros pelo médio, tendo recusado uma proposta do Tottenham.

Desportivo das Aves: Miguel Tavares renovou com a equipa da Vila das Aves até 2022 e vai ser aposta de Augusto Inácio na equipa principal.

Atlético de Madrid: A "Marca" garante que os colchoneros não desistem de James Rodríguez mas, caso o negócio não tenha luz verde, o Atlético de Madrid já tem outro nome em cima da mesa: Rodrigo Moreno. O avançado de 28 anos que passou pelo Benfica está, atualmente, no Valencia e na época passada disputou 51 jogos e marcou 15 golos.

Barcelona: O "Sport" avança que o clube catalão pretende voltar a contratar Neymar e fez um ultimato ao jogador brasileiro: O Barcelona quer que o avançado deixe bem claro que pretende apenas jogar no campeão espanhol. Já Tuchel, treinador do PSG, mostrou-se preocupado com uma eventual saída de Neymar do PSG: "Adoro-o e quero continuar a contar com ele. Se for embora, talvez não consiga dormir", disse.

Juventus: Dybala está perto de assinar pelo PSG. Segundo o "Calciomercato", as negociações pelo avançado argentino, que chegou a ser associado ao Tottenham durante este mercado, estão "muito avançadas".

Valencia: O clube espanhol anunciou ter chegado a um princípio de acordo com Mangala para um contrato até 2021, com o primeiro ano a ser cumprido por empréstimo do Manchester City. O defesa, ex-F. C. Porto, junta-se assim a Gonçalo Guedes.

Mónaco: Henry Onyekuru é o novo reforço da equipa de Leonardo Jardim. O avançado chega do Everton e assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas.