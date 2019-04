Bruno Fernandes "focado" no dérbi com o Benfica

Hoje às 20:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio dos leões quer dar a volta à eliminatória com o Benfica e repetir a presença na final da Taça de Portugal.

O capitão do Sporting, Bruno Fernandes, garantiu esta segunda-feira que os leões vão dar "tudo" no jogo de quarta-feira frente ao Benfica para assegurar a passagem à final da Taça de Portugal.

"As expectativas são óbvias, são de chegar à final, principalmente, para quem esteve cá o ano passado, [a ambição] é um bocadinho conquistar aquilo que sentimos que deveria ter sido nosso", afirmou o médio, em declarações à Sporting TV, no lançamento da segunda mão da meia-final da prova rainha do futebol português.

Na primeira metade da eliminatória, disputada em 6 de fevereiro, no estádio da Luz, o Benfica venceu o Sporting por 2-1, pelo que o conjunto de Alvalade vai ter de correr atrás do prejuízo.

"Estamos focados, sabemos que será um jogo difícil, mas sabemos também que com um resultado mínimo poderemos estar na final, como o 1-0. Daremos tudo aquilo que temos e que não temos até ao fim. Tentaremos ao máximo estar no Jamor", realçou Bruno Fernandes.