Bruno Fernandes foi "barrado" no Estoril Open por causa da roupa

O médio e capitão do Sporting, Bruno Fernandes, protagonizou um momento insólito, esta terça-feira, quando foi proibido de entrar na tenda VIP do Estoril Open por estar de calções.

A organização do evento resolveu prontamente o problema e arranjou umas calças a Bruno Fernandes, que lhe permitiram entrar no recinto e assistir aos desafios de ténis.

Quem aproveitou a ocasião para brincar com o amigo foi Gonçalo Paciência. O avançado do Eintracht Frankfurt usou o Instagram para partilhar uma imagem da situação e deixar a seguinte mensagem: "Bruno Fernandes, não tens moral nenhuma. Obrigado Estoril Open, fizeram o meu dia melhor!".

Nessa mesma rede social, Bruno Fernandes reagiu ao sucedido com muito humor. "Um gajo vem ver ténis e já nem pode usar calções para apanhar um solzinho", escreveu em resposta a Gonçalo Paciência. Depois, na legenda de uma fotografia do jogo do melhor tenista português, acrescentou: "Eu não posso estar de calções, mas o João Sousa pode".