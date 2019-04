Bruno Fernandes foi cumprimentar mãe e irmã e quase foi agredido

JN Hoje às 15:05 Facebook

Uma adepta do Desportivo das Aves tentou agredir Bruno Fernandes quando o jogador do Sporting foi cumprimentar a mãe e a irmã no final do jogo de sábado.

O jogador do Sporting foi novamente o homem do jogo, marcando um dos golos e assistindo os companheiros para outro, na vitória do Sporting por 1-3 frente ao Desportivo das Aves. É agora o médio com mais golos numa só época na Europa, somando 28 golos.

No final da partida, o capitão do Sporting foi cumprimentar a mãe e a irmã à bancada e foi nesse momento que uma adepta do Aves o confrontou.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, pode ver-se algumas pessoas a tentar retirar a adepta do local.