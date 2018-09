Bruno Fernandes foi o homem do jogo mas deu o prémio a Carlos Mané

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:36 Facebook

Twitter

Bruno Fernandes, autor do primeiro golo do Sporting frente ao Marítimo, foi considerado o homem do jogo, mas recusou o prémio. O médio ofereceu o troféu a Carlos Mané, que entrou nos descontos e que está de regresso após recuperar de duas lesões graves.

Bruno Fernandes foi considerado o homem do jogo na vitória (2-0) deste sábado, em Alvalade, frente ao Marítimo, mas na hora de receber a distinção, no final do encontro, o camisola oito preferiu premiar não a exibição, mas um regresso especial: Carlos Mané.

"A exibição foi aquilo que queríamos, conseguimos o nosso objetivo, que era a vitória, mas hoje os parabéns vão para o Carlos Mané. É ele o homem do jogo, após 15 meses está de volta e ainda nos vai dar muitas alegrias. Vou dar-lhe o meu prémio de homem de jogo", disse o médio no final do encontro, entregando o prémio ao avançado.

Carlos Mané, que este sábado entrou nos descontos, não fez qualquer jogo na época 2017/18, devido a duas lesões graves. O último jogo que disputou foi a 2 de abril de 2017, antes de ser operado ao joelho direito, lesão que o obrigou a uma paragem de seis meses. Contudo, quando estava prestes a regressar aos relvados, em janeiro de 2018, sofreu uma rotura num tendão da coxa e voltou a parar até ao final da época. Este sábado, voltou.