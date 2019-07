Bruno Fernandes: "Já disse que gostava de jogar em Inglaterra"

Ontem às 23:37 Facebook

Em passo acelerado, Bruno Fernandes não quis fazer grandes comentários, esta segunda-feira, sobre a eventual saída para o Manchester United. Ainda assim, sublinhou o desejo que tem de jogar na Premier League.

"Já disse que gostava de jogar em Inglaterra, mas isso agora pouco me interessa", respondeu o médio internacional português, na noite desta segunda-feira, à partida para os Estados Unidos, onde o Sporting vai defrontar o Liverpool.

Relativamente ao momento de jogar na Premier League, Bruno Fernandes deixou essa decisão para o Sporting. "Quando o clube decidir. Não sou eu que mando", afirmou, já depois de ter sido confrontado com a possibilidade de o jogo frente ao campeão europeu ser o último com a camisola do Sporting: "O treinador é que decide se é o último".

Concentrado na preparação leonina, o jogador ainda referiu: "Pouco me interessa o mercado. Já falei várias vezes sobre isso, não preciso estar a falar mais".

Por fim, ainda foi confrontado com as declarações proferidas pelo presidente Frederico Varandas, que garantiu que por 55 ou 62 milhões de euros o jogador não sai do Sporting. E, também aí, Bruno Fernandes deixou o futuro nas mãos do clube leonino: "Não sou o presidente do Sporting, não sou eu que tenho que decidir".