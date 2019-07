Bruno Fernandes já treina, outro guarda-redes na mira portista e Dyego Souza na China

Hoje às 21:02 Facebook

Sporting: Terminado o período de férias, Bruno Fernandes apresentou-se esta quinta-feira no Sporting, para dar início à pré-temporada. O internacional português, alvo de cobiça do Manchester United, estará na calha para uma possível transferência para Inglaterra até ao fecho do mercado, mas para já vai treinar às ordens de Marcel Keizer.

F. C. Porto: No mercado em busca de reforços para a baliza, os dragões são associados pela imprensa croata a Livakovic, do Dínamo de Zagreb. Segundo o site "tportal", a SAD portista já fez uma proposta de cinco milhões de euros pelo guarda-redes, de 24 anos, que há poucos meses foi elogiado publicamente por Iker Casillas, mas prepara-se para subir a parada para sete milhões.

Braga: No dia em que apresentou Sá Pinto como treinador, no lugar de Abel Ferreira, o clube minhoto ficou mais perto de transferir o avançado Dyego Sousa para o campeonato chinês. O dianteiro está na China e deverá mesmo assinar pelo Shenzhen, que tem uma proposta de três milhões de euros por época para lhe apresentar. Se a transferência se concluir, o Braga deverá receber 15 milhões pelo internacional português.

Aves: A equipa orientada por Augusto Inácio conta com mais dois reforços, apresentados ontem: o médio Estrela (ex-Varzim) e o extremo Rúben Macedo (ex-Chaves). Macedo desvinculou-se do F. C. Porto, depois de na época passada ter jogado no clube flaviense por empréstimo dos dragões. De saída do Aves está o avançado Luquinhas, que ruma ao Légia de Varsóvia.

Moreirense: Os cónegos anunciaram a chegada do central Steven Vitória, que jogava no Legia Gdansk. O defesa assinou por três épocas e está de volta à Liga portuguesa, na qual já alinhou pelo Estoril e pelo Benfica.

Leixões: O clube de Matosinhos apresentou o avançado japonês Kikuchi, de 23 anos, para reforçar o plantel que vai tentar a subida na LigaPro. O dianteiro nipónico chega do clube alemão FC Hennef 05.

Juventus: Confirmou-se o regresso do guarda-redes Buffon ao clube de Turim, depois de uma época no PSG. O internacional italiano, de 41 anos, chegou a ser apontado ao F. C. Porto, mas não resistiu à proposta da Juve, para ser suplente do polaco Szczesny. Buffon vai ter o número 77, em homenagem ao Parma, onde se estreou como profissional, e tem de fazer no mínimo nove partidas na Série A para bater o recorde de jogos na competição.

PSG: Em risco de perder Neymar para o Barcelona, o clube parisiense anunciou ontem a contratação de Ander Herrera, que jogava no Manchester United. O médio terminou contrato com os "red devils" e não renovou, pelo que o PSG não teve de pagar ao clube de Old Trafford pela transferência. Herrera assinou até 2024.

Retirada: O holandês Robben anunciou o fim da carreira, aos 35 anos. O extremo terminou na época passada o contrato com o Bayern de Munique, que representou durante 10 anos, e decidiu deixar de jogar. Para além do Bayern, alinhou no Groningen, PSV, Chelsea e Real Madrid, sem esquecer a seleção da Holanda, pela qual disputou a final do Mundial 2010, perdida para a Espanha. Robben ganhou a Champions, a Supertaça Europeia e o Mundial de clubes pelo Bayern e foi oito vezes campeão alemão. No Chelsea, foi duas vezes campeão inglês, e no Real ganhou uma Liga espanhola.