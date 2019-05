Bruno Fernandes: "Jesus desconfiava das minhas capacidades defensivas"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:20 Facebook

Bruno Fernandes falou de Jorge Jesus e deixou elogios a Pep Guardiola e à forma de jogar do Manchester City.

Chegou ao Sporting em 2017/18 e tornou-se numa das referências do plantel. Bruno Fernandes tem estado em destaque na equipa leonina e, esta quinta-feira, recordou a altura em que foi orientado por Jorge Jesus, na primeira época de leão ao peito.

"Com Jorge Jesus, no ano passado, jogava muitas vezes ao lado do William. Muitas vezes o William fazia uma jogada de ataque e ficava na frente. Eu fazia a cobertura e o Jesus chamava-me e dizia que eu tinha essa capacidade. Nos jogos em casa metia-me mais atrás para termos maior capacidade ofensiva. Desconfiava das minhas capacidades defensivas mas foi-lhe passando", disse em entrevista ao podcast "De cadeirinha".

Numa altura em que o médio do Sporting é apontado a vários tubarões europeus - o Manchester Ciy é um deles -, Bruno Fernandes elogiou a forma como joga a equipa de Pep Guardiola, campeã em Inglaterra.

"Guardiola tem tirado o melhor dos jogadores. Faz isso muito bem. Sabia que ia ser difícil em Inglaterra, mas adaptou-se. O City joga à Barcelona mas não é igualzinho. A agressividade e a competitividade são outras. Todos gostam de ver bom futebol e o City joga bom futebol, tal como o Barcelona. Gosto, também, do futebol do Liverpool, mais direto e ofensivo. Talvez menos organizado mas mais intenso. O City, sem a bola, tem a intensidade dos 11, na pressão encosta o adversário a um canto e rouba a bola. O Liverpool é pelas individualidades, com um meio-campo agressivo e três jogadores na frente que são letais", disse Bruno Fernandes.