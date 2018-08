Bruno Fernandes: "O Rui Patrício salvou-nos um monte de vezes"

Sofia Esteves Teixeira 13 Maio 2018 às 23:12 Facebook

No final do encontro com o Marítimo, Bruno Fernandes deixou elogios a Rui Patrício e salientou que a equipa já pensa na final da Taça de Portugal, agendada para o próximo domingo.

"Não há explicação. Perdemos a possibilidade de chegar ao segundo lugar e de entrar na Champions, cometemos erros e agora há que pensar na Taça de Portugal. Não entrámos bem, sofremos o golo e conseguimos empatar logo de seguida, mas depois não conseguimos dar a volta", começou por dizer o médio leonino, salientado que a imagem que fica do campeonato não é a mais positiva.

"A imagem que fica do campeonato? É negativa. O primeiro objetivo do Sporting era ser campeão, não conseguimos, o segundo era entrar na Champions e não conseguimos, não foi positivo. O balneário não está feliz, mas há que começar a esvaziar a cabeça e pensar na Taça de Portugal, que é um dos objetivos do Sporting", assegurou.

Bruno Fernandes deixou elogios a Rui Patrício, que este domingo cometeu um erro que deu o segundo golo à equipa da Madeira.

"O Rui Patrício salvou-nos um monte de vezes este ano, um erro não vai manchar a imagem. É um grande guarda-redes, que tem feito grandes coisas pelo Sporting e pela Seleção Nacional. Claro que teve impacto no resultado, mas tivemos mais erros", concluiu.