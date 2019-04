Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:41 Facebook

Depois de ter sido proibido de entrar na tenda VIP do Estoril Open por estar de calções, o médio do Sporting reagiu com humor ao episódio insólito nas redes sociais.

Bruno Fernandes criou uma conta no Twitter e aproveitou para reagir com bastante humor ao episódio desta terça-feira. Nas redes sociais, o camisola 8 do leões afirmou: "Ainda não tenho calças, mas já tenho Twitter".

O médio e capitão do Sporting protagonizou um momento insólito, esta terça-feira, quando foi proibido de entrar na tenda VIP do Estoril Open por estar de calções. A organização do evento resolveu prontamente o problema e arranjou umas calças a Bruno Fernandes, que lhe permitiram entrar no recinto e assistir aos desafios de ténis.