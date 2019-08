Bruno Fernandes: "Têm de sentir o medo de jogar com o Sporting"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:25 Facebook

Depois da primeira vitória (2-1) da época, frente ao Braga, Bruno Fernandes enalteceu a exibição da equipa leonina e criticou o horário dos jogos da Liga.

O Sporting conseguiu este domingo, em Alvalade frente ao Braga, a primeira vitória da época. Bruno Fernandes marcou o segundo golo dos leões, tendo sido considerado o homem do jogo, e na hora de receber a distinção elogiou a prestação da equipa de Alvalade, principalmente na primeira parte.

"No primeiro tempo estivemos muito agressivos e intensos, na 2.ª parte pelo resultado baixámos um pouco as linhas, demos espaço. Uma equipa como o Braga, com espaço para jogar e pensar, torna as coisas mais fáceis. Tivemos as nossas oportunidades. Se as tivéssemos concretizado teríamos um resultado muito diferente e as coisas se calhar teriam sido mais fáceis. Falaríamos de uma segunda parte de uma maneira diferente. A realidade é que baixámos as linhas e deixámos que o Braga jogasse", começou por dizer o capitão leonino, considerando que o Sporting ainda tem muito para melhorar.

"Há que enaltecer o trabalho, mas tem que se tornar uma normalidade. Todas as equipas que vierem a Alvalade têm de sentir o medo e a dificuldade de jogar com um grande como o Sporting. Cada vez mais temos de ter a mentalidade de clube grande e noção da dimensão do clube que representamos. Temos muito para melhorar, não é por esta vitória que estamos satisfeitos com o que fizemos", atirou, deixando ainda críticas aos horários dos jogos.

"Infelizmente, os horários [21 horas] não são os melhores, principalmente a um domingo à noite. Falo por experiência própria: os meus pais vieram do Porto de propósito para ver o jogo. Não é a coisa mais cómoda de fazer, dada a viagem para depois trabalhar no dia seguinte. Mas marcam sempre presença, como nos jogos fora. Quero agradecer o apoio do publico", concluiu.