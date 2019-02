Bruno Fernandes: "Temos esquecido de fazer as nossas contas"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:05 Facebook

No final do encontro com o Benfica, Bruno Fernandes não escondeu a desilusão pela derrota frente aos encarnados e salientou que os leões precisam de uma "reflexão".

"Não há qualquer tipo de análise que possa ser feita. A nossa exibição não esteve à altura daquilo que se exigia e é tempo de cada um fazer uma reflexão e pensar naquilo que está a fazer mal", começou por analisar o médio do Sporting, considerando ainda que a situação do clube de Alvalade na luta pelo título torna-se ainda mais complicada.

"O Sporting tem que começar a fazer as contas com ele próprio e não com as outras equipas. O grande problema tem sido esse, temos feito muitas contas com aquilo que podem fazer os outros e temos esquecido de fazer as nossas contas. Não estamos a fazer pontos e não fazendo pontos não interessa o que os outros estão a fazer. Não é preciso eu dizer que a situação é complicada. Sabíamos que perdendo hoje a situação ficava ainda mais complicada. Não há nada a esconder, temos que trabalhar mais e ter mais atitude", atirou Bruno Fernandes, autor de um dos golos dos leões.

Relativamente a Pizzi, o jogador do Benfica considera que a equipa encarnada podia ter tido um resultado mais dilatado.

"O que queríamos era vir aqui ganhar. Fizemos um grande jogo, muito completo. Estivemos sempre por cima do Sporting, um grande adversário com jogadores de qualidade. Tivemos muita força, qualidade com a bola e muita personalidade. A vitória é inteiramente justa e acho até que podia ter sido por números mais elevados", disse.