Bruno Fernandes veste pele de ator e participa em telenovela

Capitão do Sporting vai ter uma curta participação numa produção da SIC

Bruno Fernandes, capitão do Sporting, vai ter uma curta participação numa telenovela da SIC, revelou esta quarta-feira o clube leonino.

Nas redes sociais, o clube verde e branco partilhou algumas fotografias do internacional português durante as gravações, no qual é possível ver ainda a presença de Jubas, a mascote dos leões.

Desta vez, Bruno Fernandes mostrou os seu toques como ator e participou na novela da SIC, Alma e Coração.

A cena vai para o ar no próximo dia 1 de junho, às 21.55 horas.