Bruno Gaspar assina por cinco épocas com o Sporting

Luís Mota 07 Junho 2018 às 17:32 Facebook

Twitter

O lateral direito, de 25 anos, já cumpriu os exames médicos em Lisboa e vai assinar, esta quinta-feira à tarde, um contrato válido com o Sporting até 2023.

Bruno Gaspar é reforço do Sporting, com o defesa direito a chegar proveniente da Fiorentina a troco de uma verba a rondar os 4,5 milhões de euros. O lateral direito fica protegido com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Formado no Benfica, o defesa nunca jogou na equipa principal dos encarnados, sendo emprestado ao V. Guimarães, clube pelo qual acabaria por assinar, definitivamente, em 2015/16. Depois de duas boas épocas no Minho, foi vendido à Fiorentina, onde disputou 17 jogos na Serie A de 2017/18.

Agora, com a chegada ao Sporting, tudo indica que os leões vão vender Piccini, atleta com muito mercado nos principais campeonatos europeus.