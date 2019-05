Bruno Gaspar ausente do treino do Sporting

Hoje às 16:48 Facebook

O defesa Bruno Gaspar falhou, esta sexta-feira, o treino do Sporting e está em dúvida para a visita de domingo ao Belenenses SAD, em encontro da 32.ª e antepenúltima jornada da Liga de futebol, anunciou o clube lisboeta.

De acordo com a informação publicada no site oficial dos leões, o lateral direito tem uma tendinite no adutor direito e falhou o apronto, que decorreu na Academia do Sporting, em Alcochete, tendo ficado a efetuar tratamento.

Bruno Gaspar está dúvida para o duelo com o dérbi lisboeta, enquanto o argentino Battaglia, a recuperar de lesão grave, é baixa certa, tendo, esta sexta-feira, voltado a efetuar trabalho de recuperação no relvado, na companhia do fisioterapeuta Ruben Ferreira.

Na sessão desta sexta-feira, o treinador holandês Marcel Keizer chamou o lateral esquerdo Nuno Mendes, da equipa sub-17 dos leões.

O Sporting volta a treinar no sábado, às 10:30, à porta fechada, e, às 12:30, Marcel Keizer irá fazer a antevisão da partida com o Belenenses SAD, em conferência de imprensa, igualmente na Academia do Sporting.

O jogo Belenenses SAD-Sporting está agendado para as 17:30 de domingo, no Estádio Nacional, em Oeiras.