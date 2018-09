Bruno Gaspar e Jovane titulares no Sporting frente ao Marítimo

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:01 Facebook

O Sporting defronta, este domingo, em Alvalade, o Marítimo em jogo a contar para a primeira jornada do grupo D da Taça da Liga. Bruno Gaspar e Jovane Cabral são as novidades do onze leonino.

Para o duelo deste domingo, José Peseiro não poderá contar com os lesionados Bas Dost, Mathieu e Nani. Já do lado do Marítimo, Cláudio Braga conta com a equipa na máxima força.

Onze do Sporting: Salin, Bruno Gaspar, Coates, André Pinto, Jefferson, Raphinha, Bruno Fernandes, Battaglia, Acuña, Montero e Jovane.

Onze do Marítimo: ​Charles, Bebeto, Zinadine, Africo, China, Correa, Fabrício, Jean Cléber, Barrera, Tentúgal e Danny.

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas e arbitragem estará a cargo de Manuel Mota (Braga).