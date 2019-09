Bruno Lage: "A exibição foi sólida. Temos equipa para o futuro"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:37 Facebook

No rescaldo do empate (0-0) com o Vitória de Guimarães, Bruno Lage mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa encarnada e abordou a renovação com o Benfica.

Para o encontro desta quarta-feira, frente ao Vitória de Guimarães, Bruno Lage apresentou uma equipa sem oito habituais titulares. Apesar da "revolução" no onze, o técnico da equipa das águias mostrou-se satisfeito com a prestação dos jogadores.

"Foi um jogo competitivo, pois além da qualidade do Vitória e do grande treinador, seria sempre difícil. Depois o contexto, com jogadores que não têm jogado tanto. A exibição foi sólida, fomos consistentes e fomos crescendo. Fico satisfeito com a exibição e oportunidades que tivemos, assim como o regresso de alguns jogadores importantes para nós. É fundamental ter todos disponíveis. Sobre a prova, ela é curta. Temos de vencer os outros dois jogos, esperar que ninguém faça 9 pontos e marcar mais golos que o Vitória. Temos equipa para o futuro", começou por dizer.

Um dia depois de Luís Filipe Vieira ter anunciado a intenção de renovar com o treinador, Bruno Lage destacou a "alegria" em poder fazer parte do projeto das águias,

"É um projeto que me identifico de corpo e alma. Comecei a treinar os sub-11, treinei até à equipa B e estou na principal. Enorme alegria de estar num clube que me fez crescer como treinador, que me dá condições para fazer um trabalho de excelência. E, depois, tem um projeto. Recordo com saudade as minhas equipas e quão bom seria ter treinado aqui as minhas equipas", concluiu.