Bruno Lage: "A primeira parte foi boa, a segunda ainda melhor"

Após o encontro frente ao Moreirense, em Moreira de Cónegos, que o Benfica venceu por 4-0, Bruno Lage considerou que a equipa encarnada fez um "grande jogo" e esteve "no seu melhor"

"Tínhamos de fazer um grande jogo, estar ao nosso melhor e foi isso que aconteceu. Jogamos perante uma grande equipa, que nos causou vários problemas. A primeira parte foi boa, a segunda ainda melhor. Marcámos quatro golos, estamos satisfeitos com a exibição e fizemos o que prometemos: estar no nosso melhor, frescos fisicamente e com uma mentalidade vencedora. Só assim podíamos vencer a equipa sensação do campeonato", começou por dizer o treinador encarnado, explicando a substituição de Gabriel.

"São coisas pontuais que vão acontecendo. Temos de ter esse cuidado porque esse é o preço do sucesso de quem joga de três em três dias. O mais importante foi a nossa resposta", explicou, considerando a paragem do campeonato como uma boa oportunidade para a equipa "descansar".

"Temos agora a paragens para as seleções. É importante continuarmos o nosso trabalho, treinar e aperfeiçoar o que temos feito. Estamos satisfeitos com toda a gente. As paragens vêm sempre em boa altura ou não... Estamos numa dinâmica muito boa e surge agora uma paragem. Temos de ver isso como dias para descansar e recuperar gente", concluiu Bruno Lage.