Bruno Lage: "A Taça é um troféu lindo mas... o sonho é o campeonato"

Após a derrota em Alvalade, Bruno Lage considerou o dérbi "muito parado" e destacou a importância do campeonato. O técnico abordou, ainda, a expulsão de Rafa.

"Foi um jogo muito parado, parado... com muitas faltas. Senti que o jogo ia ser assim nos primeiros minutos, especialmente quando tínhamos a bola. Fomos constantemente travados em falta e isso levou a que o jogo ficasse assim, tantas vezes parado, sem dinâmica ofensiva. Nós, seja qual o resultado, gostamos de grandes jogos, como por exemplo a meia-final da Taça da Liga. Perdemos, mas foi um grande jogo", começou por dizer o treinador do Benfica, lamentando a falta de eficácia da equipa da Luz.

"Não tivemos a capacidade de ter uma circulação de bola eficaz e o Sporting acabou por ter a vantagem do golo marcado na primeira mão, de livre. Fica o lamento de o jogo não ser tão bom e de termos falhado duas ou três oportunidades claríssimas hoje e termos desperdiçado muitas oportunidades na primeira mão", apontou.

"Jamor? O sonho é já no próximo domingo, é com isso que temos de nos preocupar. A Taça é um troféu lindo, mas o maior sonho é o Campeonato Nacional. E temos agora um jogo muito importante com o Feirense", afirmou Bruno Lage, comentando ainda a expulsão de Rafa já após o apito final.

"No final do jogo fui cumprimentar os árbitros e regressei aos balneários. Vi uma tremenda confusão e fui informado que saiu um amarelo para o Rafa. De tudo o que vi, de tantos jogadores, de tanta gente, só sair um amarelo para o Rafa é curioso...", concluiu.