Bruno Lage: "Acabámos por oferecer o empate ao Belenenses"

Após o empate (2-2) frente ao Belenenses, no Estádio da Luz, Bruno Lage considerou que as águias fizeram uma boa exibição e que a equipa encarnada "foi superior em todos os momentos".

"Foi um jogo muito bem disputado. Fizemos um grande jogo perante este Belenenses. A primeira parte foi praticamente nossa, com o Belenenses com uma linha de cinco a defender muito bem a baliza. A circulação não estava a ser como pretendíamos, mas corrigimos", começou por dizer o treinador do Benfica, considerando que a equipa foi "superior".

"Chegámos ao 2-0 mas depois... Acontece. Uma infelicidade. Às vezes acontecem estes pequenos erros, estes deslizes, e acabámos por oferecer o empate. Fomos superiores em todos os momentos do jogo e acho que o resultado certo seria a nossa vitória. Não foi possível, mas o mais importante foi a atitude, a entrega da equipa, que tentou sempre vencer o jogo e mesmo as substituições foram nesse sentido", disse Bruno Lage.