Bruno Lage: "Ainda estamos em desvantagem"

Em antevisão ao encontro de domingo, frente ao Nacional, Bruno Lage garantiu que não sente o jogador João Félix deslumbrado com o alegado interesse de clubes europeus e lembrou que os encarnados ainda estão em desvantagem em relação ao F. C. Porto.

As exibições de João Félix têm merecido elogios e o alegado interesse de clubes europeus como o Real Madrid. Contudo, o treinador do Benfica assegura que tal passa ao lado do jogador de 19 anos e que o camisola 79 dos encarnados está concentrado no trabalho ao serviço das águias.

"Acho que lhe está a passar tudo ao lado. Sinto-o determinado, entra em campo como se estivesse a jogar desde sempre com os colegas, à vontade. Nem o sinto nas nuvens nem com os pés na terra, sinto-o com um à vontade muito grande. Está a crescer. Se pudermos ajudar a crescer ainda mais, melhor. Sinto-o com uma mentalidade muito acima da média para a idade dele", começou por dizer.

Uma vitória frente ao Nacional permite aos encarnados ficarem apenas a um ponto do líder F. C. Porto, que esta sexta-feira empatou frente ao Moreirense, mas Bruno Lage preferiu lembrar que o Benfica ainda tem quatro pontos de desvantagem.

"A motivação tem de ser máxima. Olhar para aquilo que é nosso. Tem de ser esse o nosso caminho. Ainda estamos em desvantagem para o F. C. Porto, temos uma desvantagem de 4 pontos e é olhar para aquilo que é nosso. Eu fujo sempre às comparações. Eu olho é para nós. Tenho visto é a nossa evolução e isso deixa-me satisfeito. Aquilo que foi o jogo com o Rio Ave e aquilo que foram os dois jogos com o Sporting. Num mês, com um calendário apertado, conseguimos fazer a equipa crescer e evoluir. É essa a evolução e comparação que faço: o primeiro jogo com o Rio Ave e os dois últimos, com o Sporting", concluiu o treinador.

O Benfica recebe o Nacional este domingo, em jogo a contar para a 21.ª jornada da Liga. O pontapé de saída está marcado para as 17.30 horas.