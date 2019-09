Bruno Lage atento a "adversário muito competente"

Hoje às 19:36 Facebook

Na antevisão ao duelo de terça-feira com o RB Leipzig, o treinador do Benfica desvalorizou o facto de não estar no banco dos suplentes.

Não será um Benfica desprevenido aquele que vai enfrentar o RB Leipzig na primeira jornada da Liga dos Campeões. Bruno Lage garante uma equipa preparada para um adversário versátil taticamente.

"O mais importante é o que vamos fazer como um todo. É preciso ter organização, ofensiva e defensiva, porque o adversário gosta de ter bola, de aproveitar a largura e varia os sistemas durante o jogo. É um adversário muito competente", elogiou o treinador benfiquista, não descartando a possibilidade de mexer no ataque por causa da eventual linha defensiva de cinco jogadores do RB Leipzig: "Jota? É uma solução", acrescentou, esta segunda-feira.

Na estreia na Liga dos Campeões, Bruno Lage não estará no banco dos suplentes, situação que não o preocupa por aí além.

"Vai ser diferente, mas a minha manifestação no banco não é de andar ao grito ou de um lado para o outro, é mais para corrigir coisas ao intervalo. Com o estádio cheio é praticamente impossível os jogadores ouvirem-nos. O mais importante é preparar a equipa da melhor maneira", referiu.

Sobre a ausência de golos dos avançados Seferovic e Raul De Tomás, Lage brincou com o assunto: "Insistem tanto nisso que às vezes até me esqueço que o Seferovic já marcou...".