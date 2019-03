Bruno Lage chama 18 para a receção ao Belenenses

Nuno Barbosa Hoje às 20:27 Facebook

Seferovic sofreu uma rotura muscular no adutor da coxa direita na partida com o Dínamo Zagreb, na última quinta-feira, e é uma das baixas, por lesão, na equipa encarnada

Salvio, Conti, Ebuehi, Jardel e Fejsa, igualmente por questões físicas, também não entram nas contas de Bruno Lage para a receção ao Belenenses, nesta segunda-feira. Gabriel, que foi expulso no clássico com o F. C. Porto, cumpre castigo.

Com sete baixas para o encontro da 25.ª jornada do campeonato nacional, o treinador do Benfica elaborou uma lista com 18 convocados. São eles Mile Svilar e Odysseas Vlachodimos (guarda-redes); Yuri Ribeiro, André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo (defesas); Zivkovic, Krovinovic, Florentino, Samaris, Pizzi, Gedson Fernandes, Rafa e Cervi (médios); Jonas, João Félix e Jota (avançados).

O pontapé de saída no Estádio da Luz está marcado para as 20.15 horas.