Bruno Lage com salário de 500 mil euros por ano

Bruno Lage vai receber 500 mil euros por temporada, de acordo com o novo contrato assinado esta terça-feira com o Benfica. O treinador passa a estar blindado por uma clausula de rescisão - superior a 10 milhões de euros - e a duração do seu vínculo mantém-se a mesma, até 2023.

O presidente das águias, Luís Filipe Vieira, e Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD, estão muito satisfeitos com o treinador, de 42 anos, e acreditam que vai ficar na Luz durante vários anos.

Bruno Lage é agora representado por Jorge Mendes, empresário que mantém um excelente relacionamento com Vieira, e o acordo entre as partes foi, também por isso, fácil de alcançar. O técnico, que regista uma série de sete vitórias consecutivas no campeonato, vai auferir o mesmo que Rui Vitória recebeu, no seu primeiro ano ao serviço dos encarnados.

À frente da equipa desde o início de janeiro, a equipa registou dez vitórias e apenas uma derrota - com o F.C. Porto, por 1-3, na meia final da Taça da Liga - neste período.