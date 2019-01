Bruno Lage confirma ausências de Fejsa e Jonas no Benfica

Luís Antunes Hoje às 13:51, atualizado às 13:52 Facebook

O treinador do Benfica, Bruno Lage confirmou as ausências de Fejsa e Jonas do jogo desta terça-feira contra o Boavista, na Luz. O responsável das águias admitiu o cenário, esta segunda-feira, no Seixal, durante o lançamento do confronto, e lembra que trabalha da mesma forma do que na equipa B.

"Fejsa e Jonas estão fora", sublinhou o treinador na antevisão do sexto embate na liderança das águias diante do emblema axadrezado que estreia Lito Vidigal no comando técnico, após a saída de Jorge Simão, durante o fim de semana.

"É uma equipa competente, forte, organizada e com excelentes jogadores. Vem determinada e com a ambição de apresentar um novo treinador, fator que mexe sempre com os jogadores", destacou.

Depois da primeira derrota ao quinto encontro, Lage recusa qualquer estado de revolta ou frustração na reação dos jogadores. "Nem uma coisa nem outra. Quero é um Benfica determinado, a jogar com vontade, organização e uma atitude tremenda para vencer", destacou.

Por outro lado, rejeitou efetuar qualquer comparação com os métodos de Rui Vitória. Recorde-se que Gabriel, médio das águias, sugerira maior intensidade do atual responsável em relação aos do anterior técnico. "Cada treinador tem a sua forma de trabalhar. Esta é a nossa e idêntica à da equipa B. É a nossa metodologia e ficamos agradados pelo jogadores terem uma reação positiva", acentuou.