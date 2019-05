Bruno Lage: "Demérito do F. C. Porto? Não. Acho que houve foi muito mérito"

Luís Antunes Hoje às 14:33 Facebook

"O F. C. Porto fez uma campanha muito boa" e "lutou até ao fim por todas as competições", sublinhou Bruno Lage, esta quinta-feira, questionado sobre se a conquista do 37.º campeonato pelo Benfica se ficava a dever a demérito dos dragões.

O treinador do Benfica, Bruno Lage, esteve esta quinta-feira de manhã a responder a questões dos jornalistas, no Seixal.

"Houve muito mérito do Benfica, jogadores. Houve também demérito do F. C. Porto?", ouviu, já no final do encontro.

F. C. Porto teve uma época à equipa grande, porque lutou até ao fim

"Demérito? Não. Acho que houve foi muito mérito", começou por responder, e explicou a sua ideia: "Vejo muita gente a falar do futebol inglês e que é porreiro o que fez o Liverpool, o ciclo deste e daquele... Mas o futebol inglês são pessoas, dirigentes, jogadores e árbitros. Se em Inglaterra se dá mérito ao City e ao Liverpool [segundo classificado] pelo que fizeram porque é que aqui a campanha que o F. C. Porto fez, fantástica com 85 pontos, que nos obrigou a fazer 87, chegou a duas finais e a pode ainda ganhar mais um título, além do percurso fantástico da Liga dos Campeões, não se pode dizer o mesmo? Por isso não é demérito, nem sempre o chegar ao fim e ganhar representa mérito. Há vários méritos".

Bruno Lage sublinhou ainda que "o F.C. Porto fez uma campanha muito boa e a melhor maneira de descrever essa época é como Sérgio Conceição fez: 'uma época à F. C. Porto'. Uma época à equipa grande, porque lutou até ao fim por todas as competições".

"Em Inglaterra é isso que dizem do Manchester e Liverpool, em Portugal é isto que nós temos de dizer do Benfica e do F. C. Porto", concluiu.