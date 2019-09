Bruno Lage: "Depois do 1-0 foi tentar tudo"

Ontem às 22:48 Facebook

O treinador do Benfica reconhece "felicidade", mas considera que as águias derrotaram o Moreirense "com justiça".

Bruno Lage criticou o mau posicionamento do Benfica no golo do Moreirense, mas enalteceu a reação do equipa, que acabaria por resultado no triunfo benfiquista.

"Temos uma entrada boa na segunda parte, a nossa vontade de ir para a frente é muita, mas a equipa tem que estar bem posicionada e no golo do Moreirense isso não aconteceu. Depois do 1-0 foi tentar tudo e as substituições foram nesse sentido até acabar com uma linha de três defesas", resumiu Bruno Lage.

"Com felicidade e com justiça conseguimos os três pontos", acrescentou o treinador do Benfica, para quem os adeptos foram essenciais para a reviravolta.

"Os adeptos foram fantásticos, apoiaram do princípio ao fim e ajudaram-nos a chegar a esta vitória".