Bruno Lage destaca "boa exibição" do Benfica antes da deslocação ao Dragão

Depois da goleada frente ao Chaves, a oitava vitória em oito jogos para a Liga, Bruno Lage considerou que o Benfica fez "uma boa exibição"

[as oito vitórias] São fruto do trabalho dos jogadores e sem a determinação deles não se consegue nada. Estou muito satisfeito por ser o treinador deles. A forma como treinam ajuda, os jogadores é que ficam na história, mas o pensamento é vencer sempre o próximo jogo", começou por dizer, destacando a exibição.

"Fizemos uma boa exibição, com uma entrada forte e determinada. A primeira parte foi muito boa e de enorme qualidade. Acertámos no que seria a estratégia do Chaves. Os jogadores corresponderam e vamos testando alternativas. As coisas foram ajustadas e estivemos muito sólidos e muito equilibrados", acrescentou Bruno Lage, deixando uma mensagem aos adeptos.

"Peço aos adeptos para apoiar como até têm feito até aqui. Têm sido uma ajuda enorme e pela nossa parte temos que corresponder nos jogos", concluiu