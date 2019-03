Bruno Lage diz que derrota deixa tudo em aberto para a segunda mão

Hoje às 20:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Benfica lamentou "a situação do penálti", que decidiu o jogo desta quinta-feira, na Croácia, com o Dínamo de Zagreb, da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol. As águias perderam por 1-0 e têm de virar a eliminatória, em casa, no dia 14, para seguir em frente.

"Estamos no intervalo da eliminatória, a perder por 1-0 e isto ainda não acabou", disse Bruno Lage, técnico do Benfica, após o desaire dos encarnados.

"Fica tudo em aberto, foi pena a situação do penálti, pois o resultado certo seria o empate. Faltou-nos ser um pouco agressivo e não fomos tão competentes como queríamos", acrescentou Bruno Lage, reafirmando a "confiança" na passagem do Benfica aos quartos de final da Liga Europa.

O jogo da segunda mão disputa-se na próxima quinta-feira, dia 14, no Estádio do Benfica, em Lisboa.