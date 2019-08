Bruno Lage diz que "jogar como equipa será decisivo" na Supertaça

Hoje às 20:08, atualizado às 20:15 Facebook

Na antevisão ao duelo com o Sporting, para a Supertaça, o treinador do Benfica também desvalorizou os resultados das duas equipas durante a pré-época.

Bruno Lage apelou à inspiração coletiva para o Benfica entrar com o pé direito da época 2019/20.

"Jogar como equipa vai ser o fator decisivo. Em qualquer uma das equipas há jogadores que podem resolver, mas o trabalho em equipa é que acaba por vencer jogos", declarou o treinador do Benfica.

Sobre o adversário, Bruno Lage não acredita que os resultados da pré-temporada influenciem o rendimento dos leões no dérbi de domingo, no Algarve.

"Os resultados podem dar um pouco mais de confiança no trabalho que se vai fazendo, mas contam mesmo muito pouco nesta altura", defendeu Lage, que não descarta novidades no Sporting: "Nunca apresentou uma linha [defensiva] de cinco e isso pode ser uma surpresa".

"Tenho a minha ideia do onze do Sporting, mas não o vou dizer", acrescentou o treinador do Benfica.

Já o médio Gabriel defende que "sendo um dérbi e dando o pontapé de saída para a época, é fundamental começar a ganhar".

O Benfica-Sporting tem início marcado para as 20.45 horas de domingo.