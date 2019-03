Lage confirma recuperação de Félix, Seferovic e Jardel

Luís Antunes Hoje às 13:56, atualizado às 14:28 Facebook

Na antevisão do jogo de sábado com o Tondela, o treinador do Benfica mostrou-se indiferente ao que o F. C. Porto poderá fazer no Minho.

Bruno Lage, técnico do Benfica, confirmou, na tarde desta sexta-feira, a recuperação de João Félix , Seferovic e Jardel que devem integrar os eleitos para o jogo com o Tondela, agendado para sábado (20.30 horas), na Luz.

"Estão todos a 100% e podem ser opção", referiu o técnico do Benfica sobre os três elementos.

O jovem avançado lesionou-se durante o estágio da seleção, enquanto o suíço no jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. Já o defesa central jogou pela última vez diante do Sporting, na primeira mão da meia final da taça de Portugal, no início de fevereiro.

Sobre o Tondela, que é treinado por Pepe, um técnico que Lage conhece muito bem, adivinhou dificuldades: "É uma equipa que quer agarrar a oportunidade porque está a lutar pela sobrevivência e a necessitar de pontos. Na época passada venceu na Luz, vamos ter de estar no nosso melhor"

O Benfica entra em campo já depois do clássico entre Braga e F.C. Porto, mas o técnico rejeitou assumir a preferência de lado. Questionado sobre se será adepto do Braga por um dia e se vai gerir a equipa a pensar na segunda mão da meia-final da Taça com o Sporting, Bruno Lage abanou a cabeça. "A resposta é um duplo não. Sou adepto do Benfica. Foi a olhar para nós que nos trouxe até aqui. Isto é jogo a jogo e teremos tempo para preparar o seguinte", disse.

Em relação à luta pelo título, Lage afirmou que o Benfica, líder do campeonato, mas em igualdade pontual com o F. C. Porto, não está pressionado. "Há dois meses, ninguém nos colocava nesta posição. Não há pressão, mas motivação".