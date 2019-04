Bruno Lage e a aposta em Taarabt: " Penso que resultou"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:28 Facebook

Após a vitória do Benfica frente ao Feirense, Bruno Lage considerou que a equipa encarnada venceu de forma justa e deixou elogios ao Feirense.

"Jogámos num campo muito difícil, contra uma grande equipa. Independentemente da posição que ocupa na tabela classificativa o Feirense é uma belíssima equipa, que tem um treinador de grande nível. Sofremos um golo numa situação em que o Feirense é muito forte: à entrada do meio-campo ofensivo, com cruzamentos fortes. Foi uma desatenção nossa, uma falha de coordenação entre o guarda-redes e o lateral. A partir daí, a nossa exibição cresceu. Chegámos ao intervalo já a liderar e depois tivemos uma entrada de campeão. É uma vitória justa", começou por dizer.

Bruno Lage explicou ainda a aposta em Taarabt, que este domingo se estreou a titular na equipa principal dos encarnados.

"É um jogador que tem muita qualidade individual e queríamos procurar o espaço interior com ele. Ele liga bem com o Grimaldo, liga bem com os jogadores da frente e sabe jogar de frente para o jogo. Penso que resultou a aposta nele e estamos satisfeitos com ele e com todos os outros", explicou.