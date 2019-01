Bruno Lage e a ausência de Rúben Dias: "Seremos uma equipa competitiva"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:38 Facebook

Em antevisão ao encontro de sexta-feira, frente ao Vitória de Guimarães, Bruno Lage afirma acreditar numa "equipa competitiva" mesmo sem Rúben Dias.

"Estamos num processo de renovação, tentar passar do 4x3x3 para o 4x4x2. É simples, é tentar treinar o máximo sem criar desgaste, por isso há muito recurso ao vídeo, neste caso até é mais fácil. Simultaneamente fazemos a abordagem daquilo que pretendemos continuar a fazer e ao mesmo tempo analisamos com comportamento do adversário", começou por dizer o técnico, salientando que acredita numa equipa mais forte do que no encontro para a Taça de Portugal.

""Sim, acredito que estamos mais fortes, porque temos mais três dias para evoluir e vamos numa sequência em que sinto que cada vez somos mais sólidos, no processo ofensivo e defensivo. Analisar, treinar e evoluir. Nunca fomos campeões com cinco pontos de desvantagem? Não tive oportunidade de ver, não é algo que me preocupa agora. Estou aqui há duas semanas e estou focado no treino, jogo e evolução. Não fazer distinções entre competições e encarar todos os jogos com exigência, atitude e foco para ganhar", disse, desvalorizando a ausência de Rúben Dias, devido a castigo.

"Seremos uma equipa competitiva e a perceber o que temos de fazer. Acredito muito no jogo coletivo. A individualidade pode fazer a diferença, mas acredito sim que a equipa vencedora será aquela que for mais competente coletivamente", concluiu.