Bruno Lage e as comparações com José Mourinho: "Fartei-me de rir"

O treinador do Benfica deixou os mais rasgados elogios ao Special One, mas demarcou-se dele. No lançamento do jogo com o Sporting, que vale o apuramento para o Jamor, frisou que os encarnados têm de estar "ao melhor nível".

Numa recente intervenção pública, José Mourinho disse que Bruno Lage "não merece a pressão de ser comparado" com ele e desejou-lhe uma carreira feliz. Esta terça-feira, na conferência de imprensa de lançamento do jogo da 2.ª mão das meias finais da Taça de Portugal, frente ao Sporting, o treinador das águias foi confrontado com essas declarações. Na resposta, mostrou ter uma grande admiração pelo Special One e também se recusou a entrar no campo das comparações.

"Já tive a oportunidade de agradecer, através do meu pai, as palavras do mister Mourinho. Concordo em absoluto com ele, mas não somos nós, deste lado, que fazemos esse tipo de comparações. Normalmente são vocês (jornalistas). Estamos sempre à procura de um próximo Mourinho e de um próximo Ronaldo. Quando cá cheguei, venci dois ou três jogos e vocês compararam-me com Mourinho. Fartei-me de rir! Depois, o João Félix marcou dois ou três golos e vocês começaram a compará-lo a Ronaldo. Também fartei-me de rir. Cada um tem de fazer o seu percurso. Pode não parecer, mas o mais difícil para um treinador é vencer jogos. Vencê-los consecutivamente é ainda mais difícil. Vencer campeonatos consecutivos, então, isso é só para quem é especial e, na realidade só há dois ou três no Mundo que o conseguem fazer. Um deles é José Mourinho e, por isso, é que ele é mais conhecido por 'Special One'", afirmou Bruno Lage.

Relativamente ao jogo de quarta-feira, contra o Sporting, o treinador dos encarnados foi taxativo: "Este jogo oferece-nos a oportunidade de discutir um título. Estamos no intervalo, a vencer, mas por um resultado curto. Temos de estar ao nosso melhor nível para seguirmos em frente. Vamos encontrar um adversário competente, uma das melhores equipas em Portugal e, por isso, temos de estar ao nosso melhor nível".

De resto, Lage mostrou-se curioso por perceber em que posição vai jogar Bruno Fernandes e está preparado para um Sporting com três ou quatro defesas.