Bruno Lage: "Estou aqui para assumir tudo o que aconteceu em campo"

O treinador do Benfica, Bruno Lage, assumiu a responsabilidade pela derrota na Rússia, frente ao Zenit: "Estou aqui para assumir tudo o que aconteceu em campo".

Os encarnados continuam sem vencer na Liga dos Campeões. Depois da derrota (1-2) com o Leipzig, a equipa de Bruno Lage voltou a perder (3-0), desta vez frente ao Zenit. Os golos dos russos nasceram de erros defensivos, mas o técnico assume todas as responsabilidades.

"Os erros individuais são coletivos e, acima de tudo, do treinador. Fui eu que defini a equipa, fui eu que escolhi o onze, sou eu que defino a estratégia e, como tal, estou aqui para assumir tudo o que aconteceu em campo. É um facto, não podemos fugir à realidade. Como disse ontem, estávamos preparados para jogar em 4x4x2 e com a pressão alta de dois avançados e de um médio por dentro. A nossa estratégia era seguir sempre por fora, à largura, sair do guarda-redes para o lateral. Há uma bola que vai para dentro e dá uma oferta daquelas. Nunca individualizo, mas quando os jogadores não fazem aquilo que preparamos, aqui estamos para assumir a responsabilidade", começou por dizer o técnico.

Bruno Lage considerou ainda que a equipa encarnada está longe das exibições pretendidas nas competições europeias e não esqueceu o primeiro golo de Raúl de Tomás com a camisola das águias.

"Perspetivávamos uma campanha diferente. Temos de trabalhar e aproximarmo-nos rapidamente do que desejamos, que é o melhor Benfica da última época. De Tomás? uma boa notícia para vocês...e para ele. Para mim isso nunca foi importante, nunca foi caso. Caso é a equipa não render, é isso que me preocupa", concluiu.