Bruno Lage explica dedicatória do primeiro golo

Após a vitória (4-2) do Benfica frente ao Vitória de Setúbal, Bruno Lage considerou que o triunfo encarnado foi "justo" e explicou o festejo no primeiro golo de Rafa.

"Foi uma boa vitória. A primeira meia hora foi muito boa, ao nosso melhor nível. Chegámos ao 2-0 e até falhámos um penálti. Sofremos um golo e sentimos um pouco o entusiasmo do jogo. Deixámos de ter tanta atenção às transições do Vitória. Tivemos mais um período ótimo na segunda parte e fizemos mais dois golos. Depois, podíamos gerir mais o jogo com bola, mas o Vitória nunca abdicou de pressionar. Temos uma ambição enorme de colocar em campo o que treinamos. Depois do 2-1 disse à equipa para não se enervar com nada e ir atrás de mais golos para deixar os três pontos connosco o mais rápido possível", começou por dizer Bruno Lage.

Após inaugurar o marcador, Rafa correu em direção ao banco do Benfica para festejar com Fernando Ferreira. O técnico do Benfica explicou o gesto do jogador e aproveitou para dedicar o triunfo ao treinador do guarda-redes.

"Aproveito para dedicar [a vitória] ao Fernando Ferreira, que teve uma semana difícil, perdeu a mãe. O grupo juntou-se e quis oferecer a vitória. O nosso capitão [André Almeida] teve, antes do jogo, um discurso que nos deixou emocionados e praticamente em lágrimas, no sentido de entrar determinados para oferecer a vitória ao Fernando, e conseguir o golo logo aos dois minutos... Mostra um espírito de equipa muito grande", concluiu Bruno Lage.