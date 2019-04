Bruno Lage: "F. C. Porto ainda é líder e temos de fazer o nosso trabalho"

Luís Antunes Hoje às 14:25 Facebook

Bruno Lage, técnico do Benfica, desvaloriza a escorregadela do F.C. Porto em Vila do Conde, e assegura que o tema nem sequer foi abordado pelo plantel.

"Nem falámos disso. E senti a mesma alegria e determinação em preparar o jogo. O facto é que o F. C. Porto é líder, tem um ponto de vantagem e há que fazer o nosso trabalho", sublinhou o treinador do Benfica ao principio da tarde deste sábado, no Seixal, questionado sobre se a escorregadela do rival (empate 2-2 em Vila do Conde) tinha influenciado o plantel.

Bruno Lage falava aos jornalistas durante o lançamento do embate com o Braga, domingo, na Pedreira, e lembrou o jogo em que a equipa também perdeu a vantagem. "O que sucedeu ao F. C. Porto aconteceu-nos com o Belenenses que vencíamos por 2-0. É futebol", referiu.

Sobre o oponente, admite que apresenta um "coletivo muito forte" liderado por um treinador com um trabalho "fantástico" e que joga de forma semelhante à equipa B das águias que liderou.

O treinador elogiou ainda Cadiz, avançado do V Setúbal que está a ser negociado pelo Benfica. "É um bom jogador e atacar a profundidade e intenso a defender", sublinhou.