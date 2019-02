Bruno Lage: "F. C. Porto? Ainda nada... Queremos vencer o Chaves"

Rui Farinha Hoje às 14:48 Facebook

Bruno Lage, treinador do Benfica, afirmou neste domingo, no Seixal, que a equipa vai defrontar o Chaves, na segunda-feira, sem estar a pensar no clássico com os dragões.

"F.C. Porto? Ainda nada... Estamos concentrados em fazer amanhã um bom jogo, isso é o mais importante, queremos vencer e depois seguramente vamos ter uma semana para pensar nessa partida", afirmou o treinador.

Sobre os flavienses, Bruno Lage revelou estar à espera de um duelo repleto de dificuldades. "Fizeram um percurso interessante nos últimos jogos e conquistaram alguns pontos. Vai ser difícil mas temos uma ambição enorme de vencer", garantiu.

Como é habitual, o técnico não revelou o onze titular mas adiantou que todos estão preparados para jogar: "João Félix e Jonas têm jogado sempre no ataque? Tenho um jovem chamado Jonas que está doido para jogar e ainda temos o Jota, que ainda não teve oportunidades".

A questão do doping tem sido levantada por comentadores, em programas televisivos, mas Lage colocou-se à margem. "O que sinto por esse tema? Não sinto nada, indiferença total. Concentro-me no meu trabalho e não no dos outros. Gostava que todos tivessem mais tempo de observar os nossos treinos para perceber a intensidade e a forma como trabalhamos"