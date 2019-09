Bruno Lage faz apelo aos adeptos: "De todos, um"

João Faria Hoje às 14:03 Facebook

O treinador pede o apoio dos adeptos do Benfica, para que a equipa possa ter maior regularidade competitiva e melhores resultados.

Bruno Lage apelou, esta sexta-feira, aos benfiquistas, para apoiar a equipa, sem exercer pressão excessiva. "Se faz sentido o lema do Benfica é agora: de todos, um", realçou o técnico das águias, na antevisão do jogo deste sábado (19 horas, BTV), na Luz, frente ao Vitória de Setúbal, da sétima jornada da liga de futebol.

"Temos de dar valor ao que fazemos. Há máxima exigência porque estamos num grande clube, mas é preciso perceber o momento atual, em que, por várias circunstâncias, não estamos todos", realçou Bruno Lage.

"O Benfica do povo precisa de união. Estou certo que esta equipa vai dar muitas alegrias aos adeptos", acrescentou.

Sobre o jogo com os sadinos, admitiu que o adversário tentará "retardar ao máximo o primeiro golo" do Benfica, tendo, ainda, elogiado a "organização defensiva muito forte" da equipa vitoriana.

"Temos de vencer este jogo, porque a sequência de resultados e de rendimento é que nos leva ao que pretendemos", fez notar.

Instado a pronunciar-se sobre a escolha de Silas para o comando técnico do Sporting, Bruno Lage foi lacónico, mas elogiou o agora homólogo leonino: "Gosto de falar de tudo, mas estamos a falar do jogo com o Vitória de Setúbal".

"Silas tem um percurso que fala por ele e possui a máxima competência", disse, a propósito.