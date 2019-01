Ontem às 23:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O técnico interino do Benfica, Bruno Lage deverá ser a aposta de Vieira até ao fim do campeonato.

Fontes do Benfica confirmaram ao JN que Bruno Lage deverá ser apresentado como treinador principal da Luz até ao jogo de terça-feira, para a Taça de Portugal, frente ao Vitória S. C..

Depois do confronto em Guimarães, a equipa encarnada vai defrontar o F. C. Porto, em Braga, para as meias-finais da Taça da Liga.