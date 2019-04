Bruno Lage foi expulso e vê resto do jogo com o Eintracht na bancada

Hoje às 21:13 Facebook

Os protestos aquando do golo do Eintracht Frankfurt, obtido em fora de jogo não assinalado, levaram à expulsão do técnico do Benfica, Bruno Lage, na partida que decorre na noite desta quinta-feira, na Alemanha, da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa de futebol.

Dupla contrariedade para a equipa benfiquista. Na sequência do golo do Eintracht Frankfurt, apontado por Kostic, aos 37 minutos, Bruno Lage recebeu ordem de expulsão.

O técnico dos encarnados protestou o lance do golo do avançado sérvio, o qual beneficia de posição irregular para bater Vlachodimos e desfazer o nulo.

Bruno Lage foi encaminhado para as bancadas, onde seguirá o resto do encontro.

Ao intervalo, a equipa portuguesa perde por 1-0, mas está na frente da eliminatória, dado o triunfo por 4-2, na Luz, no jogo da primeira mão.