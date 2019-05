Bruno Lage: "Foi um jogo muito difícil, como estávamos à espera"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:22 Facebook

Após a vitória do Benfica frente ao Portimonense, Bruno Lage considerou que o jogo foi "difícil" mas que a vitória encarnada foi justa.

O Benfica goleou (5-1) este sábado, o Portimonense, no Estádio da Luz mas os encarnados ainda apanharam um susto num jogo em que estiveram em desvantagem e o Portimonense em bom plano. No final do encontro, Bruno Lage considerou que as águias tiveram uma "reação à campeão" num jogo "difícil".

"Foi um jogo muito difícil, como estávamos à espera. O Portimonense ficou equilibrado e correu muito na primeira parte para nos tentar bloquear. Tivemos algumas oportunidades e o Portimonense também. A segunda foi totalmente diferente: começou com o golo do Portimonense, mas a seguir foi tudo nosso. Marcamos muitos golos e o nosso posicionamento assim o favorece. O mais importante de salientar é a nossa vitória, os três pontos e a reação de campeão ao golo do Portimonense. Seguimos em frente para nova final, dentro de uma semana, frente ao Rio Ave", começou por dizer.

Após o apito final, alguns jogadores do Benfica não esconderam a emoção. Uma "reação ao jogo", considerou o treinador do Benfica.

"Lágrimas? Foi a reação ao jogo. O Portimonense estava a vencer e nós marcámos golos e a vitória veio para o nosso lado. É o sentido enorme de família dentro do balneário e entre jogadores, equipa técnica e direção. Os adeptos foram os primeiros a reagir e é importante sentir que estamos todos ligados. Estamos a duas finais do objetivo", concluiu.