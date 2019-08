Bruno Lage: "Foi um resultado muito agradável"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:14 Facebook

Após a goleada frente ao Paços de Ferreira, Bruno Lage explicou a aposta de Samaris no onze e considerou o resultado e a exibição deste sábado "agradáveis".

Com a lesão de Gabriel no encontro frente ao Sporting, a contar para a Supertaça, Bruno Lage foi obrigado a fazer alterações no meio-campo das águias. Samaris foi a surpresa no onze e o técnico explicou a escolha.

"Samaris? Há uma simples razão. O público não viu os três jogos à porta fechada... Com o jogo de hoje fizemos 11 jogos, tinha de dar oportunidade aos novos de competir com equipas de outro nível, para eu também ter um conhecimento do que cada um pode fazer numa função e se algum pode desempenhar mais do que uma função. Não tendo Gabriel, que é determinante, teria de voltar a colocar o Fiorentino e Samaris, que foi a dupla que terminou a temporada passada. A simplicidade da decisão é olhar um pouco para a minha forma de liderar. Respeito os mais velhos, não coloco os novos a grande distância, o que importa é o rendimento. Tenho a memória de quem trabalha bem", começou por dizer o treinador do Benfica, deixando elogios à exibição da equipa.

[O Paços] tinha a lição bem estudada

"Foi uma vitória justa perante um adversário que complicou imenso, principalmente até ao primeiro golo. Tinha a lição bem estudada. Bloqueou-nos o espaço interior, o Grimaldo foi muito pressionado... Mas depois com o golo fantástico do Nuno Tavares conseguimos desbloquear o jogo. Tivemos outro critério, procurámos a profundidade, tivemos outro tipo de soluções. O primeiro golo deitou por terra a estratégia e a solidez do Paços. Depois apareceu o segundo golo e o jogo ficou para o nosso lado. Foi uma boa exibição e um resultado muito agradáveis", concluiu.