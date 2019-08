Bruno Lage: "Foi uma vitória justa do F. C. Porto"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Após a derrota frente ao F. C. Porto, a primeira de Bruno Lage na Liga, o treinador do Benfica considerou que a vitória azul e branca foi "justa" e que a equipa encarnada não teve hipótese em alguns momentos do jogo.

"Foi uma vitória justa do F. C. Porto, que foi quem marcou golos e nós não. Muito por culpa própria. Houve uma forte pressão inicial do F. C. Porto, estávamos à espera. No entanto, até ao golo, fomos um pouco para o jogo do F. C. Porto. Muita bola pelo ar, em profundidade, e o jogo foi aí. Aí não tivemos hipótese. Centrais muito fortes, pontas de lança a ganhar a bola aérea, não tivemos uma saída com melhor critério na construção. Tentámos reagir, com a entrada do Taarabt. Tivemos um maior critério na saída, mas chegávamos ao último terço e abusávamos do passe vertical, com marcações cerradas, alguma ansiedade com a bola a entrar entrelinhas. Tínhamos mais algum tempo para jogar e as substituições foram nesse sentido. Numa transição em que o Chiquinho vem a coxear, há uma bola em profundidade que nos apanha desprevenidos e o F. C. Porto fecha o jogo", começou por analisar o treinador do Benfica.

Bruno Lage explicou ainda as saídas de Samaris e Florentino e apontou já para o próximo jogo, frente ao Braga.

"A ideia era deixarmos de ter dois médios na construção mais paralelos. Passamos a ter dois centrais. Tivemos outro tipo de qualidade na posse. O Chiquinho a procurar os movimentos verticais e a surgir mais na direita, com o Nuno Tavares em movimentos mais interiores. Depois arriscamos tudo, meter Vinícius e Seferovic na frente. Criámos melhor jogo, mais qualidade, fomos superiores na segunda parte, infelizmente não marcámos. Com o Chiquinho em dificuldade, o F. C. Porto chega ao 2-0. Sabíamos que tínhamos um início de campeonato muito difícil. Vamos olhar para aquilo que fizemos e preparar da melhor maneira um jogo difícil, contra o Braga. Com certeza vamos fazer um grande jogo", concluiu.